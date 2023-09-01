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Голикова назвала число пришедших в российские школы учителей
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Примерно десять тысяч учителей пришли в российские школы за последнюю неделю, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. "В дошкольные и школьные учреждения приходит много... ПРАЙМ, 01.09.2023
общество , новости, татьяна голикова, школа, учителя
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Примерно десять тысяч учителей пришли в российские школы за последнюю неделю, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
"В дошкольные и школьные учреждения приходит много молодых специалистов. И нам это нравится", — сказала она на открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах.
По словам замглавы правительства, за последнюю в школы пришли работать десять тысяч учителей.
Коллектив, отметила Голикова, пополняют 46 тысяч молодых выпускников педагогических университетов.