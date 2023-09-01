МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Примерно десять тысяч учителей пришли в российские школы за последнюю неделю, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Жапаров рассказал о своем даре видеть будущее Киргизии

"В дошкольные и школьные учреждения приходит много молодых специалистов. И нам это нравится", — сказала она на открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах.

По словам замглавы правительства, за последнюю в школы пришли работать десять тысяч учителей.

Коллектив, отметила Голикова, пополняют 46 тысяч молодых выпускников педагогических университетов.