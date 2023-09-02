МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Wildberries обогнал Ozon и стал самым обсуждаемым онлайн-ритейлером в стране, тройку лидеров по упоминаниям в социальных сетях и медиа замкнул "AliExpress Россия", свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, когда дешевле лететь за границу

Анализ проводился на основе более 31 миллиарда русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. В них вошли: сообщения в соцсетях, блогах, форумах, а также сайты отзывов, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники. В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию РФ, а также имеют русскоязычный интерфейс, также были исключены иностранные компании, прекратившие деятельность в стране или объявившие об уходе.

"Wildberries (1 место; +2 позиции; 19,7 миллиона сообщений) лидирует в нашем рейтинге с заметным отрывом от конкурентов — трехкратный рост упоминаний в соцмедиа и +2 позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Связываем такую популярность не только с развитием маркетплейса, но и с резонансными скандалами: от забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов до недовольства покупателей за введение платных пакетов на ПВЗ (пункты выдачи заказов)", — говорится в материалах.

При этом Ozon, возглавлявший рейтинг в 2022 году, занял второе место, несмотря на рост по упоминаниям в 1,7 раза. "AliExpress Россия" расположился на третьем месте, продолжая терять позиции. "Число упоминаний маркетплейса в соцмедиа снижается (-22%). После приостановки инвестиций акционерами в феврале 2022 года менеджмент… принял решение сократить половину штата, отказаться от логистических проектов и развития локального маркетплейса — это позволяет компании выживать, но конкуренцию Wildberries и Ozon она составить уже не может", — добавляется в исследовании.

Однако самый заметный прирост позиций — у представителей продуктового ритейла: "Самокат" (13 место; +10 позиций), Лента (18; +7) и "Яндекс Лавка" (19; +7). Наибольшее число новичков также пришлось на сервисы, специализирующиеся на доставке еды и продуктов: "Яндекс Еда" (6 место), "Маркет Деливери" (11), "Перекресток" (20) и Globus (47). Кроме того, впервые в рейтинг вошел магазин одежды O'stin, книжный "Читай-город", магазин автозапчастей Emex.ru и "Аптеки Столички", также в топ-50 вернулась ювелирная сеть "585*Золотой".

Таким образом, по оценкам экспертов, в целом интерес к онлайн-шопингу в России продолжает расти: по сравнению с данными аналогичного исследования прошлого года, суммарное число упоминаний участников топ-50 выросло почти на 68%, достигнув 52,7 миллиона.