МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Злоумышленникам сложно использовать чужую биометрию, максимум, что они смогут сделать — это подделать голос при звонке родственнику для того, чтобы вымогать деньги, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet "Национальной технологической инициативы" Игорь Бедеров. Исследование показало, сколько россиян хотя бы раз в жизни убирали урожай

"Безопасность таких систем (ГИС ЕБС — ред.) достаточно высока в России, хотя утечка возможна всегда. А вот воспользоваться похищенной биометрией пока сложно. К этому не готово общество и инфраструктура. Максимум — это подделка голоса при звонке мошенника. Это может быть звонок с целью вымогательства денег от якобы родственника или звонок сотруднику фирмы якобы от директора. Банковских операций мошенники провести не смогут, так как для верификации помимо голоса нужно знать пароль", — сказал Бедеров.

Также он отметил, что люди сами "транслируют" биометрические данные неограниченному кругу лиц, и одновременно операторы и обработчики биометрии должны ее защищать, и требования к защите персональных данных весьма высоки. По словам Бедерова, такой уровень защиты проще всего обеспечить за счет обезличивания данных и хранения не самих образцов биометрии, а их цифровых интерпретаторов (например, антропометрические замеры)", — сказал он.

"Биометрия призвана упростить получение услуг, а также повысить эффективность рекламного таргетинга. Почему сейчас начался хайп насчет отказа от сдачи биометрических данных? Все испугались того, что они пойдут государству. А то, что Google и Apple около десяти лет собирают их по всему миру, никого особенно не волнует", — объяснил Бедеров.

Он заявил, что использование чужих биометрических данных — это "преступления будущего", и они будут возможны тогда, когда через биометрию будет налажен полноценный вход во всевозможные онлайн-сервисы. В таком случае подделка идентификаторов человека будет приводить к перехвату управления его счетом, фирмой, имуществом. Мошенники смогут использовать "цифровую личность человека".

Аналогичного мнения придерживается замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Он считает, что основная проблема не в уровне защите ЕБС, он достаточно высок, а в развитии технологии дипфейков, которые на сегодняшний момент очень хорошо имитируют голос, способ выражения мыслей и внешний вид человека.

"Пока нет никакой информации о том, как условная банковская система, которая связана с ЕБС, отреагирует на дипфейк. Но прецедентов, когда с помощью дипфейка удавалось получить услугу, пока тоже не было", — сказал эксперт.