МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. НАТО может прекратить существование к 2025 году из-за растущих противоречий между позицией Республиканской партии США и интересами большинства европейских стран по конфликту на Украине, пишет обозреватель журнала Atlantic Филлип О'Брайен. В Киеве признали невозможность остановить российское наступление на Купянск

"Она (НАТО — ред.) также может рухнуть к 2025 году. Причиной этого краха могла бы стать глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп, но сейчас явно составляет большинство Республиканской партии, и экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы. Непосредственным катализатором распада может стать война на Украине", — говорится в сообщении.

По словам автора, в случае победы республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, новая администрация может прекратить всячески поддерживать Украину.

О'Брайен отметил, что европейским странам, если пророссийская и антиукраинская позиции в Республиканской партии начнут укрепляться, придется взять на себя большую часть работы по поддержке Киева. Также он сказал, что главам европейских стран необходимо быть готовыми к реальности, в которой "администрация США ставит крест на НАТО и стремится к сближению" с Россией.

В США ранее объявили о новом пакете военной помощи Украине в объеме 200 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что сумма военной помощи США Киеву за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов. При этом некоторые политики в США раскритиковали власти страны за помощь Украине на фоне чрезвычайной ситуации, случившейся на Гавайях. Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами. Недовольство поддержкой Киева выразила и член палаты представителей, представительница республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети: "Бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России и что накачивание Киева оружием будет иметь отрицательный эффект для потенциальных переговоров. Также он указывал на то, что США и НАТО непосредственно участвуют в украинском конфликте, и не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.