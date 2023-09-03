МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для россиян, встроенной в систему обязательного медицинского страхования, такой проект планируется внести в осеннюю сессию. Россия нарастила закупки фармпродукции в Бразилии более чем в два раза

"Законопроект предусматривает решение накопившихся проблем путем введения системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования", — сказал Чернышов.

Он добавил, что граждане с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, а также страдающие хроническими заболеваниями должны бесплатно получать лекарства. Остальным же категориям россиян полагается скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы.

По словам Чернышова, сейчас, в соответствии с действующим законодательством, право на получение бесплатных лекарств в России имеют федеральные и региональные льготники. Первые — инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории — могут получить лекарства за счёт федерального бюджета только в соответствии с ежегодно утверждаемым списком. К региональным же льготникам относятся люди, имеющие некоторые хронические заболевания. Для них списочные лекарства закупаются за счёт региональных бюджетов в соответствии с локальными правовыми актами и возможностями бюджета.

По его данным, за первое полугодие 2023 года граждане России потратили на лекарства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства порядка 6,3 миллиарда рублей. Средний чек в аптеках в 2023 году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах, 48% ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% — покупают только самые необходимые препараты. Расходы на лекарства у каждого третьего россиянина составляют ежемесячно более 2 тысяч рублей, пояснил депутат.

При этом компенсация затрат, как считает вице-спикер, на покупку лекарства должна осуществляться за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования по государственной оценке: то есть бюджет будет возмещать стоимость того препарата, который будет признан министерством здравоохранения России оптимальным по соотношению "цена-качество".