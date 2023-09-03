2023-09-03T15:18:48+03:00
2023-09-03T15:18:48+03:00
2023-09-03T15:18:48+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230903/841642634.html
РКН может начать блокировать сайты с данными о методах обхода ограничений
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Роскомнадзор может начать блокировать сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России, Минцифры опубликовало соответствующий проект... ПРАЙМ, 03.09.2023
общество , новости, россия, роскомнадзор, vpn
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор может начать блокировать сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России, Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации", — говорится в документе.
Соответствующие изменения планируется внести в Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решения о включении ресурса в реестр.
Общественное обсуждение инициативы будет длится с 1 по 15 сентября.