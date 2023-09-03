МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор может начать блокировать сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России, Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов. В Госдуму внесли проект о бесплатных лекарствах для некоторых россиян

"Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация ‎о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации", — говорится в документе.

Соответствующие изменения планируется внести в Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решения о включении ресурса в реестр.

Общественное обсуждение инициативы будет длится с 1 по 15 сентября.