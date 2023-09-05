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Госдума начинает осеннюю сессию
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Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. Весенняя сессия нижней палаты завершилась в... ПРАЙМ, 05.09.2023
общество , новости, россия, госдума, сессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания.
Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы.
Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели.
В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.