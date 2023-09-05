МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. В ГД заявили, что обратятся к Центробанку для защиты граждан от мошенников

Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы.

Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели.

В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.