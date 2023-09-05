МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Политические круги Запада начали готовить почву для начала переговоров с Россией по Украине, и западные СМИ уже наводняют информационное пространство соответствующим содержанием, пишет хорватское издание Advance. Запад потребует от ОАЭ прекратить поставки в Россию, пишет WSJ

Как утверждается в статье, на сегодняшний день поле боя сегодня сложилась патовая ситуация. Любой успех ВСУ пресса преподносит как коренной поворот, хотя в действительности эти успехи весьма скромные.

При этом значительная часть западных союзников Украины, пишут авторы материала, с первого дня конфликта прекрасно понимали, что Украина не способна одержать военную победу, но рассчитывали, что сам вооруженный конфликт разорит российскую экономику или, по возможности, приведет к внутренним беспорядкам и перевороту в Москве.



Однако российская экономика, как подчеркивается в статье, устояла, переориентировавшись на новые рынки, в частности, Китай и Индию. Более того, значительные проблемы стали накапливаться у другой стороны — Евросоюза. И особое внимание сегодня уделяется Германии, которая, по словам авторов, теперь видит, насколько ее экономика, невзирая на все технологические инновации и традиционное немецкое трудолюбие, зависела от дешевого российского газа и дешевой рабочей силы, которую экс-канцлер страны Ангела Меркель привлекала со всего мира. Эта зависимость в настоящее время стала очевидной даже для тех, кто продолжительное время не желал ее замечать, пишет Advance.

Также в материале отмечается, что непростой ситуацией в Германии сейчас обеспокоены и по другую сторону Атлантики. В частности, вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что среди немцев быстро растет популярность правой оппозиции, ведь сегодняшняя экономическая неопределенность и снижение уровня жизни — лучший катализатор для распространения ее влияния.



Общественность США тоже все меньше поддерживает идею отчислять миллиарды на вооружение Украины в тот момент, когда американское население само испытывает серьезные проблемы.

В статье подчеркивается, что избиратели США хотят завершения конфликта, и вскоре начнется предвыборный год. При этом часть американской элиты хочет, чтобы европейские страны погрязли в проблемах, и этой группе нравится, что вооруженный конфликт истощает как Россию, но и ФРГ, Францию и даже традиционное лояльную Соединенным Штатам Великобританию.



Вместе с тем многие считают, что завершение украинского конфликта — необходимый шаг к сдерживанию Российской Федерации, пишут авторы. Таким путем планируется предотвратить сценарий ближайшего будущего, где Китай может распространить свое экономическое и дипломатическое влияние, а Россия — военное и геополитическое. Существует мнение, что в складывающейся таким образом ситуации лучше бросить президента Украины Владимира Зеленского на произвол судьбы, — и сторонников этого мнения становится все больше, заключают авторы.