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СМИ подсчитали, насколько дорого Украине обходится день боевых действий
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Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти шести месяцев, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, следует из расчетов РИА Новости на основе... ПРАЙМ, 05.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти шести месяцев, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни.
Министр обороны Украины Алексей Резников, подавший в понедельник в отставку, накануне сообщил, что один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов.
Украина за семь месяцев текущего года сократила экспорт угля на 14% — до 125,5 миллиона долларов против 146,5 миллионов годом ранее. В среднем страна экспортирует угля примерно на 18 миллионов долларов в месяц.
Таким образом, Украине необходимо поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать 100 миллионов долларов и профинансировать один день вооруженного конфликта.
Весь экспорт страны в июле уменьшился на 19% по сравнению с месяцем ранее — до 2,4 миллиарда долларов, а за семь месяцев — на 16%, до 22 миллиардов долларов.