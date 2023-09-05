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2023
https://1prime.ru/society/20230905/841655162.html
Букмекерская контора PariMatch подала в суд на Зеленского, передают СМИ
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Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, наложенные на компанию Украиной за якобы связи с Россией и Белоруссией,... ПРАЙМ, 05.09.2023
право, общество , экономика, мировая экономика, новости, украина, букмекеры, владимир зеленский, суд, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, наложенные на компанию Украиной за якобы связи с Россией и Белоруссией, сообщает РБК-Украина.
"Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский", — отмечает издание.
Указывается, что суд назначил рассмотрение иска PariMatch к Зеленскому на 5 сентября.
PariMatch требует отменить санкции, в связи с тем, что после начала спецоперации РФ на Украине "прекратил сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использования ее продуктов на территории РФ", пишет издание.
В марте 2023 года Украина ввела санкции против ряда букмекерских контор из РФ.