МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, наложенные на компанию Украиной за якобы связи с Россией и Белоруссией, сообщает РБК-Украина. "Все они подонки". Японцы возмутились жадностью Зеленского и США

"Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский", — отмечает издание.

Указывается, что суд назначил рассмотрение иска PariMatch к Зеленскому на 5 сентября.

PariMatch требует отменить санкции, в связи с тем, что после начала спецоперации РФ на Украине "прекратил сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использования ее продуктов на территории РФ", пишет издание.

В марте 2023 года Украина ввела санкции против ряда букмекерских контор из РФ.