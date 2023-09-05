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Англосаксы достигли своей цели, но Киев и Европа проиграли, пишет dikGAZETE
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С геополитической точки зрения Киев и Евросоюз — проигравшие стороны в конфликте на Украине, — такое мнение в статье для турецкой dikGAZETE высказал обозреватель Унвер Сель. В... ПРАЙМ, 05.09.2023
новости, энергетика, общество , экономика, мировая экономика, украина, евросоюз, турция, поражение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. С геополитической точки зрения Киев и Евросоюз — проигравшие стороны в конфликте на Украине, — такое мнение в статье для турецкой dikGAZETE высказал обозреватель Унвер Сель.
В материале отмечается: "В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия. <…> Турция, как и весь мир, это тоже видит".
По мнению автора, англосаксонский мир достиг своей "главной цели" — предотвратил интеграцию промышленности Европы с российскими ресурсами, из-за чего в европейских государствах, в первую очередь в Германии, начались рецессия и промышленный спад.
В странах Запада начался рост цен на энергоресурсы и значительно ускорилась инфляция из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. В связи с подорожанием топлива, прежде всего газа, европейские промышленные предприятия во многом лишилась конкурентных преимуществ, что сказалось и на других областях экономики. При этом Соединенные Штаты и государства Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.