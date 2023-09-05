МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. С геополитической точки зрения Киев и Евросоюз — проигравшие стороны в конфликте на Украине, — такое мнение в статье для турецкой dikGAZETE высказал обозреватель Унвер Сель. Макрон призвал реформировать Евросоюз, передает Politico

В материале отмечается: "В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия. <…> Турция, как и весь мир, это тоже видит".

По мнению автора, англосаксонский мир достиг своей "главной цели" — предотвратил интеграцию промышленности Европы с российскими ресурсами, из-за чего в европейских государствах, в первую очередь в Германии, начались рецессия и промышленный спад.

В странах Запада начался рост цен на энергоресурсы и значительно ускорилась инфляция из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. В связи с подорожанием топлива, прежде всего газа, европейские промышленные предприятия во многом лишилась конкурентных преимуществ, что сказалось и на других областях экономики. При этом Соединенные Штаты и государства Евросоюза столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.