МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Детали переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке в Сочи будут донесены до Запада по дипломатическим каналам, при этом турецкая сторона будет продолжать усилия по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости источник в турецкой техделегации, участвующий в переговорах по зерновой сделке. Эрдоган призвал к использованию нацвалют в расчетах между Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

"Безусловно, будут донесены с нашей стороны. Мы не будем сидеть сложа руки, будем продолжать работу чтобы те пункты, нового пакета предложений, о которых говорил господин президент (Тайип Эрдоган), были реализованы. Возобновление зерновой сделки для нас приоритет", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, намерена ли Анкара проинформировать западных партнеров по деталям переговоров лидеров Турции и России по зерновой сделке.

РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник президент Путин. Глава государства отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.