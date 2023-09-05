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Ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских дронов в Румынии может привести к третьей мировой войне, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты"... ПРАЙМ, 05.09.2023
новости, общество , франция, украина, дроны, россия, румыния
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских дронов в Румынии может привести к третьей мировой войне, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, Зеленский "пытается начать третью мировую войну".
"После "российских ракет в Польше" (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО! Румыния "решительно опровергла" эту информацию. Безответственный Зеленский!" — написал Филиппо.
Как ранее сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко, сославшись на данные погранслужбы, в Румынии взорвались российские беспилотники. Однако в Румынии опровергли это заявление, отметив российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.