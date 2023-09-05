МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских дронов в Румынии может привести к третьей мировой войне, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В США пришли в ярость от газовой аферы Киева

По его словам, Зеленский "пытается начать третью мировую войну".

"После "российских ракет в Польше" (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО! Румыния "решительно опровергла" эту информацию. Безответственный Зеленский!" — написал Филиппо.

Как ранее сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко, сославшись на данные погранслужбы, в Румынии взорвались российские беспилотники. Однако в Румынии опровергли это заявление, отметив российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.