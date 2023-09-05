МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Уровень занятости среди россиян 15-29 лет достиг 93,6 процента во втором квартале 2023 года, заявил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на текущую ситуацию на рынке труда. МТС запустила дистанционное трудоустройство сотрудников

"Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению ситуации с занятостью молодежи. Во втором квартале этого года уровень безработицы среди соискателей в возрасте 15-29 лет с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%. При этом уровень занятости за два года вырос с 89,3% до 93,6% во втором квартале 2023 года", — сказано в сообщении.

Голикова отметила, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала 2023 года сократилось до 487 тысячи человек, что на 27 процентов ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, подчеркнула она, 43 тысячи человек завершили обучение в рамках нацпроекта "Демография" по востребованным на локальных рынках труда профессиям.

"Обучение организовано и во всех новых субъектах — поступило порядка двух тысяч заявок, около 760 граждан уже прошли краткосрочные курсы", — добавила вице-премьер.

Как сообщал глава Минтруда России Антон Котяков, свыше 20 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже трудоустроено более 37 тысяч человек — это 70 процентов плановых показателей. Лидерами по темпам реализации программы стали Москва (3,2 тысячи человек), Республика Башкортостан (2,5 тысячи), Кировская (1,6 тысячи) и Кемеровская области (1,5 тысячи). Помимо этого, 143 предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 42 регионах заключили договоры на переобучение работников — сейчас его проходят пять тысяч человек. Наибольшее число участников в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае.