Голикова: уровень занятости россиян 15 - 29 лет вырос до 93,6% во II квартале
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Уровень занятости среди россиян 15-29 лет достиг 93,6 процента во втором квартале 2023 года, заявил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на текущую ситуацию на рынке труда.
"Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению ситуации с занятостью молодежи. Во втором квартале этого года уровень безработицы среди соискателей в возрасте 15-29 лет с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%. При этом уровень занятости за два года вырос с 89,3% до 93,6% во втором квартале 2023 года", — сказано в сообщении.
Голикова отметила, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала 2023 года сократилось до 487 тысячи человек, что на 27 процентов ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, подчеркнула она, 43 тысячи человек завершили обучение в рамках нацпроекта "Демография" по востребованным на локальных рынках труда профессиям.
"Обучение организовано и во всех новых субъектах — поступило порядка двух тысяч заявок, около 760 граждан уже прошли краткосрочные курсы", — добавила вице-премьер.
Как сообщал глава Минтруда России Антон Котяков, свыше 20 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже трудоустроено более 37 тысяч человек — это 70 процентов плановых показателей. Лидерами по темпам реализации программы стали Москва (3,2 тысячи человек), Республика Башкортостан (2,5 тысячи), Кировская (1,6 тысячи) и Кемеровская области (1,5 тысячи). Помимо этого, 143 предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 42 регионах заключили договоры на переобучение работников — сейчас его проходят пять тысяч человек. Наибольшее число участников в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае.
https://1prime.ru/society/20230905/841657609.html