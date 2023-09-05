МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министерство труда о соцзащиты России не поддержало предложение партии "Справедливая Россия — За Правду" (СРЗП) ввести ежегодные выплаты на сбор детей в школу для многодетных и малоимущих семей, фракция сможет выделять деньги на соответствующие цели из бюджета в 2024 году. Об этом заявил глава эсеров Сергей Миронов. В России выросла популярность школьных онлайн-платформ

Руководитель СРЗП и первый зампредседателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова в июле обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный сертификат на сборы детей в школу для малообеспеченных и многодетных семей на сумму 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей на девочку с последующей индексацией.

"Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу нашей фракции "Справедливая Россия — За правду" о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу", — написал Миронов в телеграм.

При этом депутат подчеркнул, что фракция будет добиваться организации этих выплат путем внесения соответствующих поправок в бюджет.

По словам Мировова, министерство считает, что помощь нуждающимся должна быть в ведении региональных властей. Он напомнил, что размер и цели бюджета определяет парламент.

"В наших силах изыскать средства на помощь гражданам — нашим избирателям. А не слепо следовать мантре правительства о том, что на это нет денег", — указал глава СРЗП.