МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Работники проектов Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — Gorgon и Wheatstone — могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Биржевые цены на газ в Европе снизились в понедельник на 5 процентов

"Новое "Уведомление о защищенной забастовке" приведет к усилению запретов на работу, и Offshore Alliance будет останавливать работу в формате 24х1 час каждый день (то есть круглые сутки — ред.) в течение 14 дней с четверга, 14 сентября", — сообщает профсоюз.

В то же время эта ситуация, как следует из более ранних сообщений СМИ, может принять разные обороты, так как проблема обсуждается профсоюзом и компанией с привлечением посредников.

Так, агентство Рейтер в понедельник сообщило со ссылкой на расписание слушаний, что в понедельник начались посреднические переговоры по вопросу предотвращения забастовок на проектах Chevron с участием Комиссии по трудовым отношениям (FWC). Агентство отмечает, что обсуждения будут проходить ежедневно на этой неделе. Если стороны не смогут найти решение, то в четверг, с 7 сентября, начнутся частичные семидневные забастовки на заводах Chevron Gorgon и Wheatstone, также следует из заявлений профсоюза и агентства.

Ранее работники трех заводов СПГ Chevron в Австралии — Gorgon, Wheatstone Downstream и Wheatstone Platform — отклонили предложение американской компании об урегулировании вопросов зарплаты и прочих условий работы в условиях приближающейся забастовки на всех трех предприятиях.

При этом работники морских газовых платформ Woodside большинством голосов поддержали условия, достигнутые в рамках переговоров с компанией об улучшении условий и оплаты труда, что помогло предотвратить забастовку там.