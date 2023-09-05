МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. СВО должна идти до полной победы над теми, кто восемь лет издевался над жителями Донбасса, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. В Сети издевательски прокомментировали заявление Зеленского

Ранее международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине не нашла достаточных доказательств для классификации действий российских военных как геноцида.

"Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении", — прокомментировал Медведев решение комиссии.

Политик в телеграм призвал ООН обратить внимание на киевский режим, чей "умысел на убийство жителей Донбасса и совершение военных преступлений очевиден". Он напомнил, что, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за годы конфликта в регионе погибло более трех тысяч мирных жителей.

"Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России", — отметил зампред российского Совбеза.

Медведев добавил, что СВО должна идти до "окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению.

"И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!", — подчеркнул он.