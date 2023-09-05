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Комитет Госдумы рассмотрит проект о переходе на летнее время
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Профильный комитет Государственной Думы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, заявил РИА Новости депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев. Документ о переводе... ПРАЙМ, 05.09.2023
общество , новости, госдума, законопроект, летнее время
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Профильный комитет Государственной Думы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, заявил РИА Новости депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев.
Документ о переводе часов на час вперед с марта по октябрь внесли в ГД в июне.
Ранее "Российская газета" писала, что проект получил отрицательный отзыв правительства.
"Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе", — сказал матвеев, добавив, что Госдума должна принять или отклонить проект до марта следующего года.