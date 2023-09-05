МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Профильный комитет Государственной Думы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, заявил РИА Новости депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев. Депутат рассказал о работе Госдумы над проектом по очистке цифрового следа

Документ о переводе часов на час вперед с марта по октябрь внесли в ГД в июне.

Ранее "Российская газета" писала, что проект получил отрицательный отзыв правительства.

"Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе", — сказал матвеев, добавив, что Госдума должна принять или отклонить проект до марта следующего года.