2023-09-05T13:52:13+03:00
2023-09-05T13:52:13+03:00
2023-09-05T13:52:13+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230905/841661092.html
Индия может сменить название, сообщило СМИ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство Индии может вынести на специальную сессию парламента вопрос смены названия страны на "Бхарат" (название на хинди), передает телеканал News18, сославшись на... ПРАЙМ, 05.09.2023
общество , новости, индия, название
https://cdnn.1prime.ru/images/84098/40/840984042.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84098/40/840984042.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84098/40/840984041.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84098/40/840984041.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84098/40/840984029.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84098/40/840984029.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230902/841640398.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство Индии может вынести на специальную сессию парламента вопрос смены названия страны на "Бхарат" (название на хинди), передает телеканал News18, сославшись на источники.
Конституция Индии определила два официальных языка в стране — английский и хинди, на английским государство — "Индия", на хинди — "Бхарат".
"Резолюция, скорее всего, будет рассмотрена на специальной сессии парламента", — сообщил телеканал информацию источника.
Для принятии документа индийским властям необходимо простое большинство в обеих палатах парламента и внесение поправок в Конституцию как минимум в десяти местах, где присутствует формулировка "правительство Индии".
Ранее министр по делам парламента Пралхад Джоши сообщал, что пятидневная специальная сессия парламента начнется в Нью-Дели 18 сентября, вопросы, предлагаемые на рассмотрение, не перечислялись.