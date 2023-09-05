НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство Индии может вынести на специальную сессию парламента вопрос смены названия страны на "Бхарат" (название на хинди), передает телеканал News18, сославшись на источники. Индия вывела на орбиту станцию по изучению Солнцу

Конституция Индии определила два официальных языка в стране — английский и хинди, на английским государство — "Индия", на хинди — "Бхарат".

"Резолюция, скорее всего, будет рассмотрена на специальной сессии парламента", — сообщил телеканал информацию источника.

Для принятии документа индийским властям необходимо простое большинство в обеих палатах парламента и внесение поправок в Конституцию как минимум в десяти местах, где присутствует формулировка "правительство Индии".

Ранее министр по делам парламента Пралхад Джоши сообщал, что пятидневная специальная сессия парламента начнется в Нью-Дели 18 сентября, вопросы, предлагаемые на рассмотрение, не перечислялись.