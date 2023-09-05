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В Минтруде оценили увеличение трудоустроенности в России
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Вовлеченность россиян в занятость увеличилась на 2,5 миллиона за последние 1,5 года, сообщила замглавы Минтруда страны Елена Мухтиярова. Чиновница во вторник выступила на V Форуме... ПРАЙМ, 05.09.2023
общество , новости, минтруд рф, россия, трудоустройство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вовлеченность россиян в занятость увеличилась на 2,5 миллиона за последние 1,5 года, сообщила замглавы Минтруда страны Елена Мухтиярова.
Чиновница во вторник выступила на V Форуме социальных инноваций регионов.
"За последние 1,5 года вовлеченность в занятость при тренде достаточно восходящем в части демографии увеличилась практически на 2,5 миллиона", — сказала она.
По словам Мухтияровой, тренд наблюдается в различных возрастных группах, включая молодежь. Замглавы ведомства подчеркнула, что безработица среди россиян от 15 до 29 лет сократился до 6,4 процента.