МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вовлеченность россиян в занятость увеличилась на 2,5 миллиона за последние 1,5 года, сообщила замглавы Минтруда страны Елена Мухтиярова. Голикова назвала число пришедших в российские школы учителей

Чиновница во вторник выступила на V Форуме социальных инноваций регионов.

"За последние 1,5 года вовлеченность в занятость при тренде достаточно восходящем в части демографии увеличилась практически на 2,5 миллиона", — сказала она.

По словам Мухтияровой, тренд наблюдается в различных возрастных группах, включая молодежь. Замглавы ведомства подчеркнула, что безработица среди россиян от 15 до 29 лет сократился до 6,4 процента.