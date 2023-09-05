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https://1prime.ru/society/20230905/841662283.html
Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всем необходимым
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Семьи участников спецоперации необходимо обеспечить всеми положенными льготами и мерами поддержки, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник выступил на... ПРАЙМ, 05.09.2023
общество , новости, владимир путин, льготы, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Семьи участников спецоперации необходимо обеспечить всеми положенными льготами и мерами поддержки, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник выступил на заседаниироссийского оргкомитета "Победа".
Путин отметил героизм участников СВО, подчеркнув, что "некоторые отдают жизнь за Россию".
"И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий", — сказал президент.
По его словам, это является вопросом справедливости и признания заслуг участников операции перед Родиной.