МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Семьи участников спецоперации необходимо обеспечить всеми положенными льготами и мерами поддержки, заявил президент России Владимир Путин. Медведев призвал продолжать СВО до полного выполнения ее целей

Глава государства во вторник выступил на заседаниироссийского оргкомитета "Победа".

Путин отметил героизм участников СВО, подчеркнув, что "некоторые отдают жизнь за Россию".

"И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий", — сказал президент.

По его словам, это является вопросом справедливости и признания заслуг участников операции перед Родиной.