МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Европейский союз на фоне отсутствия на саммите "Большой двадцатки" российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина для установления контакта со странами "Глобального Юга" на полях мероприятия, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на знакомые с ходом подготовки саммита источниками. В Европе оценили, что будет, если "отменить" Россию

Саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, Китай — премьер Госсовета Ли Цян.

"Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом", — сказали собеседники агентства.

Как отметили источники, лидеры Евросоюза хотят продемонстрировать серьезное намерение пересмотреть партнерство с африканскими странами, несмотря на наследие колониализма. Например, они планируют поддержать заявку Африканского союза на место постоянного члена "Большой двадцатки". Этот статус даст Африке более сильный голос при принятии решений, которые затронут регион.

По данным Bloomberg, участники саммита затронут зерноую сделку, реформирование глобальной финансовой архитектуры, условия для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, а также ситуацию в Сахельском регионе.