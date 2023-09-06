МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге объявит в среду решения по искам ряда крупных российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные европейские санкции в связи с событиями вокруг Украины, передает корреспондент РИА Новости. Суд отказал в аресте принадлежащих трейдеру Glencore акций "Роснефти"

Россияне сочли решения Совета ЕС по включению их в санкционные списки незаконными и обратились в Суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.

В частности, ожидается решение по иску российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров компании. Также Суд ЕС должен будет объявить решения по искам его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского.

Кроме того, в суде анонсировали решения по искам предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены Тимченко, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна.

Также ожидается решение по иску российского предпринимателя Михаила Гуцериева, который был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.