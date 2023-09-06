МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, передает во вторник телеканал CBS. Экс-кандидата в главы Приморья приговорили к шести годам колонии

Таким образом, вынесенный ему приговор за роль в беспорядках двухлетней давности стал самым суровым по данному делу. За несколько дней до Таррио суд приговорил другого видного члена группировки — националиста Итана Нордина — к 18 годам тюрьмы, что стало вторым по строгости приговором.

Как напоминает телеканал, сторона обвинения запрашивала для экс-главаря Proud Boys 33 года тюрьмы.

Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, парламентарии утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал его.