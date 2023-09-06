МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн. Пентагон заключил контракт на ракеты AMRAAM для Украины

"По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA", — заявил Гарн.

Речь идет о так называемом механизме PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющем президенту США своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества, то есть отправлять Украине вооружения с американских военных складов.

Согласно официальным данным, администрация президента Джо Байдена с начала российской спецоперации на Украине выделила Киеву военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов.

В недавнем прошлом американский лидер обратился к конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Украине какую-либо военную помощь.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".