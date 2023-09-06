МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты были обмануты президентом Украины Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег, заявил в социальной сети Х кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Об этом сообщает РИА Новости. "Часики тикают". Зеленский все активнее бегает на поклон к Западу

Рамасвами, в частности, написал: "Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как "демократии" с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США".

Также Рамасвами раскритиковал Зеленского за его заявление о готовности проведения выборов на Украине при условии их финансирования Соединенными Штатами.

Ранее Россия направила государствам-членам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом Лавров заявлял, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками вооружения, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.