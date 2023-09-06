МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Министерство образования Латвии распорядилось уничтожить книги на русском языке, сообщил в Telegram-канале спецкор медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Стефанов. Премьер Эстонии: Прибалтика станет энергонезависимой от РФ на год раньше

Спецкор написал: "Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке".

Вместе с тем Стефанов уточнил, что уничтожаются не только книги русских классиков, но также и произведения Роберта Льюиса Стивенсона, Майна Рида и других зарубежных писателей. По словам журналиста, решение об уничтожении книг, согласно официальным разъяснениям, было принято в связи с тем, что книги были опубликованы в переводе на русский язык.

Как сообщалось ранее, проживающие в Латвии граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, с сентября начнут получать письма от МВД с предписанием выехать из страны. При этом глава парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака заявил, что из Латвии в течение трех месяцев могут быть высланы порядка шести тысяч российских граждан.