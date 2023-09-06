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Французский генерал сделал шокирующее заявление по Украине
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Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы, — такое мнение в эфире программы "Соловьев LIVE" высказал французский генерал Доминик Делавард. Он... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, общество , франция, заявление, россия, конфликт, завершение, условия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы, — такое мнение в эфире программы "Соловьев LIVE" высказал французский генерал Доминик Делавард.
Он заявил следующее: "Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России".
По словам генерала, конфликт идет не только на поле боя, но также в политике и экономике, а в геополитической борьбе принимает участие весь мир.
Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки вооружений Украине принципиально ничего не меняют, а только затягивают конфликт. По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.