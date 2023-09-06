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Победитель лотереи из Подмосковья сохранил анонимность
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Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в конце августа достался некому Александру Н. из Московской области, который занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой... ПРАЙМ, 06.09.2023
общество , новости, россия, лотерея
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в конце августа достался некому Александру Н. из Московской области, который занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой. Выигрыш составил 492 миллиона рублей. Победитель уже обратился за выигрышем, но отказался раскрывать свои полные ФИО для широкой общественности. Об этом РИА Новости рассказал крупнейший распространитель гослотерей в России "Столото".
В компании пояснили, что по статистике почти все победители с выигрышем от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена.
"На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", — добавили в компании.
Также отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность", так как "не готов к публичности по личным причинам".
"Столото" заключило, что Александр взвесил все плюсы и минусы и решил, что расскажет о своей победе только ближайшему кругу лиц. Часть выигрыша он вложит в собственный бизнес, а оставшиеся деньги потратит на семью и близких.