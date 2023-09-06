МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Суперприз лотереи "Спортлото "4 из 20" в конце августа достался некому Александру Н. из Московской области, который занимается бизнесом и владеет стоматологической клиникой. Выигрыш составил 492 миллиона рублей. Победитель уже обратился за выигрышем, но отказался раскрывать свои полные ФИО для широкой общественности. Об этом РИА Новости рассказал крупнейший распространитель гослотерей в России "Столото". Опрос показал, на что потратили бы россияне крупный выигрыш в лотерею

В компании пояснили, что по статистике почти все победители с выигрышем от 600 тысяч рублей и более обычно раскрывают свои имена.

"На оформление выигрыша приехал победитель, им оказался житель Подмосковья Александр Н., купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", — добавили в компании.

Также отметили, что "победитель воспользовался своим законным правом на анонимность", так как "не готов к публичности по личным причинам".

"Столото" заключило, что Александр взвесил все плюсы и минусы и решил, что расскажет о своей победе только ближайшему кругу лиц. Часть выигрыша он вложит в собственный бизнес, а оставшиеся деньги потратит на семью и близких.