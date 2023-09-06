ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге решил отклонить иски подсанкционных российских предпринимателей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. В Японии рассказали, как санкции помогли России с сельским хозяйством

Так, инстанция отклонила иски экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, вышедшего из бенефициаров и состава совета директоров компании после попадания под ограничения, его супруги Галины и сына Александра, а также бизнесмена Геннадия Тимченко и его супруги Елены, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна.

Суд также отказал в снятии санкций предпринимателю Михаилу Гуцериеву, которого внесли в санкционный список против Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.

Брюссель в июне ввел 11-й пакет санкций, который коснулся почти 1800 физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 предпринимателей оспорили эти санкции в суде.