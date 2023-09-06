2023-09-06T11:59:05+03:00
2023-09-06T11:59:05+03:00
2023-09-06T11:59:05+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230906/841670405.html
Суд Евросоюза отклонил иски опротестовавших санкции россиян
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Суд Европейского союза в Люксембурге решил отклонить иски подсанкционных российских предпринимателей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Так, инстанция отклонила иски... ПРАЙМ, 06.09.2023
общество , новости, суд, ес, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036056.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036056.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036055.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036043.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036043.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230903/841641515.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге решил отклонить иски подсанкционных российских предпринимателей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Так, инстанция отклонила иски экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, вышедшего из бенефициаров и состава совета директоров компании после попадания под ограничения, его супруги Галины и сына Александра, а также бизнесмена Геннадия Тимченко и его супруги Елены, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна.
Суд также отказал в снятии санкций предпринимателю Михаилу Гуцериеву, которого внесли в санкционный список против Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко.
Брюссель в июне ввел 11-й пакет санкций, который коснулся почти 1800 физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 предпринимателей оспорили эти санкции в суде.