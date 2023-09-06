МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Великобритания всегда была крайне опасным геополитическим противником России, ведомая непремиримым оппонентом Москвы, Вашингтоном, продолжает "гадить", заявил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В Британии рассказали об оружии, способном "снести Лондон за шесть минут"

Чиновник в интервью журналу "Национальная оборона" отметил, что Британия была и остается опасным геополитическим противником России. Он напомнил, что Лондон до XX века лидировал в антироссийских устремлениях, участвовал в конфликтах и войнах против страны, примеров интриг и провокаций против России сотни.

По словам, Нарышкина, мощь Великобритании пошла на убыль, но страна остается опасной, особенно " ведомая беспринципным сюзереном (США)".

"Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: "Англичанка гадит", — охарактеризовал ситуацию глава СВР.

Он добавил, что США "возглавили "ползучий поход" всех разношерстых "гиен" мира против России". По его словам, Вашингтон также остался самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом Москвы.