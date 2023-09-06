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Британия по-прежнему "гадит" России, заявил глава СВР
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Великобритания всегда была крайне опасным геополитическим противником России, ведомая непремиримым оппонентом Москвы, Вашингтоном, продолжает "гадить", заявил глава российской... ПРАЙМ, 06.09.2023
общество , новости, россия, свр, великобритания, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Великобритания всегда была крайне опасным геополитическим противником России, ведомая непремиримым оппонентом Москвы, Вашингтоном, продолжает "гадить", заявил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Чиновник в интервью журналу "Национальная оборона" отметил, что Британия была и остается опасным геополитическим противником России. Он напомнил, что Лондон до XX века лидировал в антироссийских устремлениях, участвовал в конфликтах и войнах против страны, примеров интриг и провокаций против России сотни.
По словам, Нарышкина, мощь Великобритании пошла на убыль, но страна остается опасной, особенно " ведомая беспринципным сюзереном (США)".
"Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: "Англичанка гадит", — охарактеризовал ситуацию глава СВР.
Он добавил, что США "возглавили "ползучий поход" всех разношерстых "гиен" мира против России". По его словам, Вашингтон также остался самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом Москвы.