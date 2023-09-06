МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Депутат правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Штефан Койтер поблагодарил Россию, за то, что не восприняла слова немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок о "войне" всерьез. Угроза Бербок в адрес Путина повергла немцев в ступор

В январе глава МИД ФРГ заявила на заседании ПАСЕ, что Европа "ведет войну" против России. При этом, само ведомство подчеркнуло, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.

Койтер выразил "русским" благодарность за то, что они не восприняли слова Бербок всерьез и раскритиковал ее владение английским языком.

"Экономьте, пожалуйста, на визажистах, оплачиваемых на средства налогоплательщиках, и инвестируйте лучше в свой английский", — сказал депутат.

Ранее в ходе выступлений Бербок называла путь ЮАР к свободе "беконом надежды", а украинское зерно — "кокаиновым".

Также издание Bild сообщало, что услуги стилистов для главы МИД Германии обошлись государству в рекордные 136 тысяч евро.