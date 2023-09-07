МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. На парламентских выборах в Словакии лидирует пророссийский политик Роберт Фицо, который пообещал прекратить поставки вооружения на Украину, осудил антироссийские санкции, выступил против НАТО и при этом получил наибольшую поддержку населения, сообщает The New York Times. Запад, по данным издания, опасается, что примеру словаков последуют и другие государства Европы. Западный эксперт допустил скорый распад НАТО из-за конфликта на Украине

Парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября, и на сегодняшний день, как отмечает издание, результаты опросов общественного мнения показывают, что в предвыборной гонке лидирует партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо. И если эта партия победит, то Фицо снова станет премьер-министром, а этот политик обещал прекратить поставки вооружения на Украину, осудил антироссийские санкции и выступил против НАТО, хотя его страна является членом Североатлантического альянса.

По мнению авторов статьи, "сильные позиции на выборах Фицо и ультраправых партий, враждебных киевскому правительству, скорее всего, превратят одного из самых твердых сторонников Украины в нейтрального стороннего наблюдателя, симпатизирующего Москве".

В то же время победа Фицо положит конец изоляции премьера Венгрии Виктора Орбана, который решительно выступает против поддержки Украины.

Как заметил глава одного из департаментов МВД Словакии Даниэль Мило, процитированный изданием, "в этой стране есть благодатная почва для пророссийских настроений". По его словам, из-за массового общественного недовольства, вызванного междоусобицей среди прозападных политиков Словакии, и "глубоким залежам истинно пророссийских настроений, восходящих к XIX веку", все большая часть словаков открыто поддерживают Россию, осуждая вмешательство Запада в конфликт на Украине и требуя прекратить помощь Киеву.

По опросу общественного мнения в Восточной и Центральной Европе, больше половины населения Словакии возлагает вину за украинский конфликт либо на Запад, либо на саму Украину, сетуют авторы материала.

По мнению депутата Национального совета Словакии по европейским делам Любоша Блаха, чьи слова приводит издание, "настроение в Европе меняется". Он утверждает, что очень скоро государства, выступающие против помощи Киеву, окажутся в большинстве, а сторонников Украины на европейском континенте практически не останется.

Именно поэтому все внимание Запада сегодня сосредоточено на парламентских выборах и растущих пророссийских настроениях словаков. Как подчеркивает The New York Times, "Словакия — небольшая страна, но, если из стены вынуть хотя бы маленький кирпичик, она может рухнуть".