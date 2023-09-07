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Обломок БПЛА повредил витраж железнодорожного вокзала в Брянске
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Повреждение витражного остекленения железнодорожного вокзала в Брянске обломком БПЛА не повлияло на движение поездов, заявила РИА Новости пресс-служба РЖД. Губернатор Брянской... ПРАЙМ, 07.09.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, ржд, поезд, вокзал, брянск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Повреждение витражного остекленения железнодорожного вокзала в Брянске обломком БПЛА не повлияло на движение поездов, заявила РИА Новости пресс-служба РЖД.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, в результате падения обломков остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей получили повреждения, пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", — рассказали в РЖД.
При этом, уточнили в компании, пассажиры могут пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования.
В РЖД подчеркнули, что зал ожидания закрыт в связи с проведением следственных мероприятий.