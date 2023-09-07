МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Повреждение витражного остекленения железнодорожного вокзала в Брянске обломком БПЛА не повлияло на движение поездов, заявила РИА Новости пресс-служба РЖД. В Курске подсчитали затраты на восстановление вокзала после атаки БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, в результате падения обломков остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей получили повреждения, пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", — рассказали в РЖД.

При этом, уточнили в компании, пассажиры могут пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования.

В РЖД подчеркнули, что зал ожидания закрыт в связи с проведением следственных мероприятий.