МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия воспринимает изъятие в США имущества россиян абсолютно негативно и считает эту инициативу незаконной, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. В МИД прокомментировали идею США направить изъятые в России активы ВСУ

"В любом случае восприняли абсолютно негативно, потому что все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности России за границей, мы считаем незаконными актами", — ответил политик журналистам.

Ни один случай незаконного изъятия российского имущества за рубежом не будет оставлен без внимания, будут серьезные судебные разбирательства, продолжил пресс-секретарь.

По его мнению, некоторые случаи судебных разбирательств относительно удерживаемых средств и активов уже ведутся.

"Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в разных европейских странах, в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера в их адрес, проведения обысков незаконных. Некоторые страны эти следственные действия в отношении наших предпринимателей уже признали незаконными, самими европейскими судами, и эта работа и по линии наших бизнесменов, и по линии государства будет продолжаться", — отметил Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию".