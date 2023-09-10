МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Предложения вернуть потерянные на бирже деньги практически всегда являются мошенничеством — в реальности у жертв просто вымогают деньги под видом оплаты услуг, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна. Эксперт рассказал, какие приложения чаще всего подделывают мошенники

"Это невероятно старая схема, существующая, как минимум, с 2008 года, когда произошел первый крупный кризис, задевший частных инвесторов, вложивших деньги в рынок ценных бумаг", — напомнил он.

У нее есть три подвида:

Оплата по договору, который никак не гарантирует возврат вложенных средств;

Мошенники собирают деньги с помощью формы оплаты по пластиковой карте на сайте, а затем исчезают;

Звонки "следователей", вымогающих взятку за признание потерпевшим или иные движения по уголовному делу, которого обычно даже не существует.

Жертв обычно находят путем обзвона по базе брокерской компании, если она попадает в руки мошенников из утечки или путем парсинга, однако в последнее время такие утечки редки. "Поэтому часто звонят по базам банков или различных курсов финансовой грамотности — то есть, практически, наугад и задают вопрос, не случалось ли проигрывать на бирже", — пояснил Оганесян.

Кроме того, упомянутые выше полулегальные схемы рекламируют даже с помощью контекстной рекламы, добавил он.

По мнению эксперта, наибольший шанс попасться на удочку мошенников у людей, которые верят в то, что кто-то вернет потерянные, а точнее, проигранные деньги. В реальности возможность взыскать с брокеров или биржи свои потери в суде исчезающе мала, а сам процесс займет годы и будет стоить значительно дороже потерянных денег.

Поэтому важно понимать — все такого рода предложения являются обманом, а значит, не стоит даже разговаривать с предлагающими эту "волшебную" возможность, заключил специалист.