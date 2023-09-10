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В Минобрнауки оценили подход Запада к экспорту образования
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Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в... ПРАЙМ, 10.09.2023
общество , новости, в мире, россия, импорт, образование, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
"Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту — ничего", — сказал Могилевский в ходе конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.
Он отметил, что российский подход полностью противоположен — Россия обучает способных иностранцев у себя в стране и затем даёт возможность вернуться и самореализоваться у себя на родине.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.