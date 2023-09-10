ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Исследование показало, как россияне относятся к платному образованию

"Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту — ничего", — сказал Могилевский в ходе конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.

Он отметил, что российский подход полностью противоположен — Россия обучает способных иностранцев у себя в стране и затем даёт возможность вернуться и самореализоваться у себя на родине.

VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.