МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ, — такое мнение в беседе с Neue Zürcher Zeitung высказала депутат бундестага ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт. Экономика Германии сократится в текущем году

По ее словам, Зеленскому "следовало бы быть готовым к компромиссу".

"Мы же видим: несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем. Поэтому необходим реализм и готовность к переговорам", — отметила депутат.

Также Вагенкнехт заявила, что Германии следует восстановить отношения с Российской Федерацией. Санкции, подчеркнула депутат, в первую очередь наносят вред гражданам ФРГ.

"Российская экономика в этом году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости", — добавила депутат.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией при наличии инициативы со стороны Москвы.