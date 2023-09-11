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В Германии призвали Зеленского пойти на компромисс с Россией
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ, — такое мнение в беседе с Neue Zürcher Zeitung высказала депутат бундестага ФРГ... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, германия, бундестаг, украина, россия, экспертное мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ, — такое мнение в беседе с Neue Zürcher Zeitung высказала депутат бундестага ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт.
По ее словам, Зеленскому "следовало бы быть готовым к компромиссу".
"Мы же видим: несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем. Поэтому необходим реализм и готовность к переговорам", — отметила депутат.
Также Вагенкнехт заявила, что Германии следует восстановить отношения с Российской Федерацией. Санкции, подчеркнула депутат, в первую очередь наносят вред гражданам ФРГ.
"Российская экономика в этом году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости", — добавила депутат.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией при наличии инициативы со стороны Москвы.