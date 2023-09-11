МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Госдуме разрабатывают законопроект о законодательном определении агломераций, принять его планируется в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В Госдуме внесли протокол о режиме торговли товарами с Абхазией

По его словам, сейчас данный вопрос "находится в детальной проработке". "Мы планируем вносить уже изменения в наше законодательство, уже в эту осеннюю сессию. Совместно "Дом.РФ", с правительством мы разрабатываем законопроект о законодательном определении, что такое агломерация, и в эту осеннюю сессию, я уверен, что мы этот законопроект примем", — сказал Кошелев в видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума.

Он отметил, что из-за "бумажных границ" у людей возникали сложности с доступом к уже существующим инфраструктурным благам. По его словам, законопроект позволит стереть эти границы и люди, которые живут уже сейчас в сложившихся больших агломерациях, смогут пользоваться всей инфраструктурной базой и всеми благами, которые уже и так есть на территориях.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.