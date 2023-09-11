Мосгоризбирком: Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,4 процента голосов
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил безоговорочно на выборах во всех районах, набрав 76,4 процента, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Лидер, Сергей Семёнович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть, ни один участок он не проиграл", — пояснила Кириллова.
Также она поздравила Собянина с абсолютной победой.
"Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4%. Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович — 5,61%, Даванков Владислав Андреевич — 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич — 3,93%", — добавила политик.
Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.
По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100 процентов протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента.
На прошлых выборах мэра Москвы 2018 года, Собянин набрал 70,17 процентов голосов, за него проголосовали один миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96 процента.
https://1prime.ru/society/20230911/841712572.html