МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил безоговорочно на выборах во всех районах, набрав 76,4 процента, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Собянин открыл станции метро "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино"

"Лидер, Сергей Семёнович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть, ни один участок он не проиграл", — пояснила Кириллова.

Также она поздравила Собянина с абсолютной победой.

"Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4%. Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович — 5,61%, Даванков Владислав Андреевич — 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич — 3,93%", — добавила политик.

Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.

По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100 процентов протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента.

На прошлых выборах мэра Москвы 2018 года, Собянин набрал 70,17 процентов голосов, за него проголосовали один миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96 процента.