МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Работодатели оказали материальную помощь 15 процентам россиян после рождения ребенка, установил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос показал, сколько россиян поддерживают ограничения на продажу алкоголя

Респонденты рассказали, какую помощь они получали от работодателя: 15 процентов получали дополнительную материальную помощь при рождении детей, 10 процентов — оплачиваемые выходные при рождении детей или заключении брака, 9 процентов сотрудниц или жён сотрудников получали материальную помощь от работодателя во время беременности. Полную оплату или компенсацию за детский отдых в лагерях и санаториях получили 9% опрошенных, допвфплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком получили 8 процентов. Половина опрошенных (50 процентов) заявила, что никакая поддержка семье со стороны работодателя не оказывается.

Очень важной такую помощь считают 24 процента опрошенных, скорее важной — 34 процента, скорее не важной — 15 процентов, совсем не важной — 17 процентов. Участники опроса рассказали, какая поддержка семьи от работодателя была бы для них наиболее важной. Самые популярные ответы — повышение зарплаты (10 процентов), финансовая поддержка (10 процентов), помощь с жильем (6 процентов).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 3 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процентов.