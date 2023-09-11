ВЦИОМ: 15% россиян получали матпомощь от работодателя после рождения ребенка
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Работодатели оказали материальную помощь 15 процентам россиян после рождения ребенка, установил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респонденты рассказали, какую помощь они получали от работодателя: 15 процентов получали дополнительную материальную помощь при рождении детей, 10 процентов — оплачиваемые выходные при рождении детей или заключении брака, 9 процентов сотрудниц или жён сотрудников получали материальную помощь от работодателя во время беременности. Полную оплату или компенсацию за детский отдых в лагерях и санаториях получили 9% опрошенных, допвфплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком получили 8 процентов. Половина опрошенных (50 процентов) заявила, что никакая поддержка семье со стороны работодателя не оказывается.
Очень важной такую помощь считают 24 процента опрошенных, скорее важной — 34 процента, скорее не важной — 15 процентов, совсем не важной — 17 процентов. Участники опроса рассказали, какая поддержка семьи от работодателя была бы для них наиболее важной. Самые популярные ответы — повышение зарплаты (10 процентов), финансовая поддержка (10 процентов), помощь с жильем (6 процентов).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 3 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процентов.
https://1prime.ru/society/20230911/841712881.html