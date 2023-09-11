МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Было бы лучше, чтобы Россия временно приостановила дипломатические отношения с Евросоюзом и вывела из него своих дипломатов, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Медведев: средства на соцобъекты в новых регионах заложены в бюджете

"Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями. Кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора…", — написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, ЕС "прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта".

Зампред Совбеза также заявил, что это решение — не карта для "преступного агрессивного режима в Кремле". Напротив, это конкретный плевок в лицо каждому россиянину.

Медведев предложил решение этой проблемы. "Что с этим делать? Вот уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию", — пояснил он.

На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны.