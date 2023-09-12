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На Западе заговорили о полной сдаче ВСУ
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Полный разгром украинской армии — вопрос времени, заявил в беседе со шведским swebbTV аналитик Ларс Берн. В частности, он заявил: "Это лишь вопрос времени, когда украинской армии... ПРАЙМ, 12.09.2023
новости, общество , швеция, всу, украина, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Полный разгром украинской армии — вопрос времени, заявил в беседе со шведским swebbTV аналитик Ларс Берн.
В частности, он заявил: "Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско".
По словам Берна, СМИ Запада, обнаружив малейший успех украинской армии, раздувают его до уровня большого достижения. Однако Украина, на его взгляд, преуспевает только в одном виде войны — в пропагандистской деятельности на Западе.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, направив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.