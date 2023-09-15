МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года, — такое мнение в эфире YouTube-канала Judge Napolitano высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Медведев призвал продолжать СВО до полного выполнения ее целей

Он признался, что его "бросает в дрожь" от видео с жалобами украинского президента на затягивание Западом поставок вооружений, в то время как Россия подготовилась к обороне.

"Боже упаси, этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу", — отметил Сакс.

По мнению профессора, весной прошлого года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Украины, и Зеленский "знал это". Но по рекомендациям Запада и, поверив обещаниям Соединенным Штатам поставить вооружение, он не пошел на переговоры и при этом "не смог защитить" свою страну, что привело ее к разрушению.

"Он также знал, что у них не было оружия, средств для этого (контрнаступления — прим. ред.), и они пошли вперед, и они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели, с тех пор как оно началось", — отметил Сакс, после чего добавил: "Было совершенно понятно и предсказуемо, что этим летом США отправили Украину на кровавую бойню".

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не просто буксует, а провалился. В попытках "любой ценой добиться результата", отметил российский лидер, Украина потеряла 71,5 тысячу военных.