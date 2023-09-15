МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Украинцы стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов, которые переправляют мигрантов в Германию, сообщил изданию Bild представитель полиции Саксонии Марсель Претш. Интересы россиян превыше притока мигрантов, заявил Путин

В статье Bild, в частности, сообщается: "Около 139 километров границы с Польшей, 453 километра — с Чехией. Беженцев ежедневно переправляют через саксонскую границу. Но сейчас федеральная полиция наблюдает новый феномен: наемные контрабандисты из мафии, занимающейся переправкой людей, в последнее время все чаще приезжают с Украины".

По данным Претша, за первую половину года граждане Украины потеснили сирийцев, лидировавших по числу задержанных за контрабанду людей в 2021-2022 годах. На чешской границе за полгода были задержаны 37 украинцев, 24 чеха и 18 граждан Узбекистана, на польской границе — 29 граждан Украины, 19 сирийцев и 11 уроженцев Белоруссии.

В саксонской полиции считают, что сложившаяся к сегодняшнему дню ситуация вызвана финансовыми проблемами, вынуждающая граждан многих стран пытаться заработать "быстрые деньги".

"Благодаря близости к Германии украинцев теперь можно вербовать быстрее", — отметил Претш.

При этом граждане Украины, как отметил окружной судья Симон Видмер, получают предложения о "работе" от своих соотечественников в чатах Telegram.

Ранее Европейское пограничное агентство сообщало, что за первые восемь месяцев 2023 года число нелегальных мигрантов, выявленных на границах Евросоюза, оказалось самым значительным с 2016 года.