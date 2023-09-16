2023-09-16T14:01:26+03:00
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Швеция не выполнила требования для членства в НАТО, заявил Эрдоган
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Швеция не выполняет данные Турции обещания для вступления в НАТО, решение примет парламент страны, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Запад то и дело говорит:... ПРАЙМ, 16.09.2023
общество , новости, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 16 сен — ПРАЙМ. Швеция не выполняет данные Турции обещания для вступления в НАТО, решение примет парламент страны, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Запад то и дело говорит: Швеция, Швеция, Швеция. Мы говорим, что пока наш парламент не вынесет решение, мы не можем сказать "да" или "нет" (членству Швеции в НАТО — ред.). Прежде всего, Швеция должна выполнить обязательства. Выполняют ли они их (обязательства — ред.)?", — сказал он.
По словам Эрдогана, законы нужно не только принимать, но и применять на практике.
Турецкий лидер еще раз подчеркнул, что вопрос о присоединении Швеции к альянсу будет решать парламент.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Стокгольм согласился в обмен на присоединение к альянсу помочь Анкаре с членством в Евросоюзе.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявилял, что присоединение Швеции к НАТО затруднит сожжение Корана в Стоггольме. Отмечалось, что акция проходила с одобрения местной полиции.