СТАМБУЛ, 16 сен — ПРАЙМ. Швеция не выполняет данные Турции обещания для вступления в НАТО, решение примет парламент страны, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Два пути для НАТО. Китайцы оценили ответ Путина Вашингтону о Зеленском

"Запад то и дело говорит: Швеция, Швеция, Швеция. Мы говорим, что пока наш парламент не вынесет решение, мы не можем сказать "да" или "нет" (членству Швеции в НАТО — ред.). Прежде всего, Швеция должна выполнить обязательства. Выполняют ли они их (обязательства — ред.)?", — сказал он.

По словам Эрдогана, законы нужно не только принимать, но и применять на практике.

Турецкий лидер еще раз подчеркнул, что вопрос о присоединении Швеции к альянсу будет решать парламент.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Стокгольм согласился в обмен на присоединение к альянсу помочь Анкаре с членством в Евросоюзе.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявилял, что присоединение Швеции к НАТО затруднит сожжение Корана в Стоггольме. Отмечалось, что акция проходила с одобрения местной полиции.