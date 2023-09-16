МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве 23 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Швеция не выполнила требования для членства в НАТО, заявил Эрдоган

"Двадцать третьего сентября пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Организовали этот просветительский марафон для всех москвичей — взрослых и детей", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья. По словам мэра, в программе фестиваля много лекций, мастер-классов, деловых игр, налоговых консультаций, а также квиз и кинолекторий.

"Запускаем одновременно больше 130 площадок с познавательными активностями фестиваля. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Для тех, кто не сможет посетить их лично, организуем онлайн-трансляции", — добавил Собянин.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве — просветительская акция для жителей города всех возрастов, позволяющая получить онлайн самую актуальную и достоверную информацию о том, как: управлять личными и семейными финансами, стать грамотным инвестором, не попасть на уловки финансовых мошенников и стать предпринимателем.