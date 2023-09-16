МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Миаил Подоляк назвал потенциал Индии и Китая "слабым", пытаясь извиниться за предыдущее оскорбление. "Он в отчаянии". В США раскрыли сценарий дальнейшей судьбы Зеленского

"Действительно одно слово неправильно сказал — "интеллект". А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал…", — сказал он.

Так Подоляк ответил на вопрос о его словах о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая.

Он добавил, что ранее принес извинения за свои слова, не уточнив кому.

Подоляк заявлял, что Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, как как власти стран не проанализировали последствия своих действий. В ответ представитель китайского МИД Мао Нин напомнила об ответственной позиции Пекина по ситуации на Украине и призвала чиновника объясниться.

Также советник главы офиса Зеленского называл ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками".

Позднее Подоляк попытался переложить вину на Россию.

Как заявлял постпред пи ООН Василий Небензя, украинский чиновник потерял самообладание перед лицом неминуемого краха киевского режима.