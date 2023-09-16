С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — ПРАЙМ. Основанием для польского запрета на въезд легковых автомобилей с российскими номерами является русофобия, а не экономика, это решение не обернется для России серьезными последствиями, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Польша запретила въезд легковушек из России с 17 сентября

Польша 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

Он подчеркнул, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами.

"Это очередное проявление русофобии, которое не имеет никакого экономического обоснования… Никаких значимых социально-экономических последствий в РФ это решение польской стороны не вызовет", — сказал Лысков.

Он предположил, что от запрета на въезд российских автомобилей в наибольшей степени пострадает польская торговая сеть "Бедронка", которая пользуется популярностью среди гостей этой страны.

Европейская комиссия 8 сентября пояснила, что введенные санкции против России в 2022 году, касаются и личных автомобилей россиян, имеющих российские регистрационные номера, поэтому граждане России не могут на них въезжать на территорию ЕС ни в туристических целях, ни на короткий срок.

С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Тоже самое сделали Латвия, Эстония и Финляндия.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине. из-за Украины. Президент страны Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.