МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. США будут считать свои действия на Украине недостаточными, пока не начнется ядерная война, пишет Newsweek со ссылкой на профессора политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса. Маск снова поднял вопрос оплаты услуг сервиса Starlink для Украины

Доказательством служит реакция общественности, когда Илон Маск не помог Украине атаковать крымский мост Севастополь и не предоставил Киеву интернет-услуги Starlink для нападения на российские военно-морские корабли, так как опасался "принимать активное участие в крупном военном акте".

В ответ на это один высокопоставленный украинский чиновник назвал Маска "мерзким", а американские сторонники конфликта — "предателем". Рэйчел Мэддоу из передачи Russia conspiracy network MSNBC ("MSNBC: о российской сети заговоров"), заявила, что Маск "вмешался, чтобы попытаться воспрепятствовать победе Украины в конфликте", и Джейк Тэппер из CNN, назвал Илона "капризным миллиардером", который "саботировал военную операцию Украины, союзника США", и это его деяние требует "ответных действий".

Издательство полагает, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем больше администрация Байдена и ее союзники по НАТО пренебрегают осторожностью. Президент США уже соглашается дать Украине вооружения, поставки которых, как считалось ранее, ведут к эскалации конфликта: здесь и системы ПВО "Пэтриот", и танки "Абрамс", и кассетные боеприпасы, и самолеты F-16.

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